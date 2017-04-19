Москва, 19 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 18 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 31 коп. (+0,55%), до 56,25 руб., курс евро укрепился на 80 коп. (+1,33%), до 60,36 руб. Центральный банк России с 19 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 28 коп., до 55,97 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,61 руб., что ниже предыдущего дня на 22 коп.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Провал доллара США к евро и другим торгуем валютам никак не сказался на поведении рубля, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова. В рублевых парах по-прежнему развивается практически абсурдная ситуация, при которой хорошо видны интересы держателей больших денег и отсутствие конструктивных действий и регулятора, и других финансовых ведомств. Разговоры о том, что основным бенефициаром carry trade считают самого ЦБ? Может, скорее всего, имеют право на существование.

Уже почти месяц пара доллар/рубль колеблется в широком диапазоне 55,80−57,60. Это близко к двухлетним минимумам, и это создает для всего российского фискального инструментария довольно сложную ситуацию. С бюджетом более-менее понятно — там идут траты через фонды, которые после перекрывать бежевыми закупками или допечаткой денег. Но фактически регулирование идет путем сжатия и абсорбированная ликвидности. Бесконечно сжимать рынок невозможно.

Сегодня, 19 апреля, Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ объемом чуть менее 40 млрд руб. Спрос на эти аукционы неустойчивый: в среднем, один из трех заканчивается низкими продажами. Но когда момент выбран удачным, ОФЗ хорошо расходятся среди покупателей, и тогда же локально расширяется спрос на рубли.

Учитывая сложившуюся конъюнктуру, доллар США способен начать торги середины недели чуть выше вчерашнего закрытия, около 56,27−56,32 руб., и провести день в пределах значений 56,05−56,85.