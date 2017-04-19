Париж, 19 апреля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. 18 апреля в ходе своего выступления перед избирателями кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен пообещала закрыть границы для иммигрантов, сообщает информационное агентство T-online.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

«Я хочу остановить процессы глобализации и вернуть прежнюю Францию», — объясняет свою позицию Ле Пен.

Политик считает, что массовый наплыв беженцев — не возможность для Франции, а трагедия.

В ходе выступления кандидат упрекнула своих соперников, ультралевого кандидата Жан-Люка Меланшона и республиканца Франсуа Фийона, в их поддержке процессов глобализации, которые «негативным образом» сказываются на развитии Франции, как в политическом, так и в экономическом плане.

Помимо этого, Ле Пен планирует выход страны из Шенгенской зоны и ввести пограничный контроль.

23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов, на пост главы государства претендуют одиннадцать человек.