Новосибирск, 19 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. На Новосибирской ГЭС введен режим холостого сброса воды. Такое решение принято Верхне-Обским бассейновым водным управлением в рамках подготовки к весеннему половодью.

Rushydro.ru Вид на водосливную плотину и Новосибирское водохранилище с верхнего бьефа ГЭС

Как сказали ИА REGNUM в пресс-службе новосибирской гидроэлектростанции, такие меры необходимы из-за повышения притока воды к створу станции, который на 16 апреля составил 2570 м³/с. Холостой сброс воды через водосливную плотину по итогам 17 апреля — 354 м³/с. Расход воды в нижний бьеф для Новосибирской ГЭС увеличен с 2000 м³/с до 3000 м³/с. Повышение расходов связано с необходимостью снижения скорости наполнения Новосибирского водохранилища для поддержания запаса его свободной емкости для приема весеннего половодья.

Гидростанция работает в штатном режиме. Уровень водохранилища сейчас составляет около 110 метров.

В то же время, разливы малых рек региона сейчас находятся на особом контроле в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции 18 апреля сообщил начальник главка Виктор Орлов.

«Паводковая ситуация еще не достигла своего пика, но уже сейчас есть ряд обстоятельств, которые ставят под угрозу жизнедеятельность населения», — отметил Орлов, оценивая складывающуюся обстановку.

Напомним, в связи с угрозой подтопления органы управления и силы Новосибирской области с 10 апреля переведены в режим функционирования «Чрезвычайной ситуации», а региональное ГУ МЧС России — в режим «Повышенной готовности». Контроль за прохождением паводка в Новосибирской области осуществляют шесть оперативных групп, их основная задача — мониторинг обстановки, сопровождение паводка, оказание помощи населению. С 14 апреля в круглосуточном режиме наблюдается половодье на реке Карасук, протекающей по трем районам области: Кочковскому, Краснозерскому, Карасукскому.

На контроле Главного управления МЧС России по области и другие реки региона. Так, в Искитимском районе незначительный перелив воды (2−5 см.) возник через дорожное полотно на участке автодороги н.п. Легостаево — н.п. Новососедово. Сообщение между населенными пунктами не нарушено, ограничений движения для автомобилей нет, дорожными службами выставлены предупреждающие знаки. Не прекращено транспортное сообщение и в Коченёвском районе Новосибирской области, где паводковыми водами подтоплен участок объездной автодороги под железнодорожным полотном между р.п. Коченёво и н.п. Бармашево. Запрещен проезд только для легковых автомобилей. Основная автодорога, соединяющая данные населенные пункты, находится в проезжем состоянии для всех видов транспорта. В зоне внимания — прохождение паводка по реке Омь в Куйбышевском районе, Иня в Мошковском и Тогучинском, реке Бердь в Маслянинском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за резкого подъема воды был подтоплен низководный мост через реку Карасук, которые соединяет населенные пункты Майское и Чернаки в Краснозерском районе Новосибирской области. Сообщение осуществляется по объездной дороге, через подтопленный мост возможно только движение грузового транспорта. Стабилизация обстановки ожидается до 21 апреля

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Отметим, что Новосибирское водохранилище было создано в 1957 году в результате строительства одноименной ГЭС. Сегодня оно играет важнейшую роль в обеспечении надежного водоснабжения населения, промышленности и сельского хозяйства Новосибирской области и Алтайского края.