Пхеньян, 19 апреля, 2017, 08:02 — ИА Регнум.



Скриншот с видео КНДР наносит уда по США Удар по США

Видеоролик, на котором показано, как США могут быть атакованы северокорейскими ракетами, был продемонстрирован в Северной Корее на торжественном мероприятии в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, сообщает 19 апреля «Ренхап».

Видео на большом экране шло фоном на концерте Государственного заслуженного хора Северной Кореи, сообщает Daily Mail. Солист хора пропел следующие слова:

«Наша гордая ракета «Хвасон» улетает прочь… Она летит быстро, как вспышка молнии, чтобы бросить вызов империализму».

На видео показан пуск новой баллистической ракеты, которая летит через океан и ударяет по США. В небо взметается грибовидное облако от взрыва. Затем на фоне кладбищенских крестов виден флаг США.

Напомним, 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена Пхеньян отпраздновал 15 апреля. В честь праздника была пущена неядерная ракета, как сообщалось, неуспешно.

Кроме того, в день праздника в столице Северной Кореи прошел парад, на котором армия продемонстрировала свое новое оружие.

18 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что глава КНДР Ким Чен Ын не заинтересован в обострении ситуации на Корейском полуострове. «Надеюсь, что он хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением», — сказал он.