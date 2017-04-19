Вашингтон, 19 апреля, 2017, 07:57 — ИА Регнум.



Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

Американский президент Дональд Трамп желает народу Великобритании удачного проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он сказал премьер-министру страны Терезе Мэй в беседе по телефону, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе британской стороны: Тереза Мэй поделилась с Трампом планами о назначении досрочных выборов в парламент на июнь 2017 года.

«Президент Трамп пожелал британскому народу удачи с процессом выборов», — говорится в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о намерении провести 8 июня досрочные парламентские выборы, чтобы укрепить правительство в преддверии выхода страны из ЕС. Итогом выборов станет формирование нового состава правительства и палаты общин.

19 апреля парламентарии обсудят инициативу Мэй. Основные политические оппоненты консерваторов, лейбористы, уже заявили о поддержке предложения премьер-министра.

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