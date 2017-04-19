Вашингтон, 19 апреля, 2017, 07:46 — ИА Регнум.

Власти США надеются, что глава КНДР Ким Чен Ын не заинтересован в обострении ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я оказался в положении, когда у него (лидер КНДР Ким Чен Ын) имеется ядерное оружие, — говорит глава Белого дома. — И нам надо с этим что-то сделать. Надеюсь, что он хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением».

При этом Трамп добавил, что американский народ имеет все основания опасаться начала ядерной войны с КНДР.

«Беспокоиться нужно всегда, — говорит президент США. — Точно не ясно, с кем имеем дело».

Глава Белого дома также выразил мнение, что проблемой КНДР следовало заняться еще предыдущим администрациям США.

16 апреля советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер сообщил, что в плане КНДР «рассматриваются все варианты».

Чиновник выступил с таким заявлением на фоне предположительной неудачи пуска баллистической ракеты КНДР, добавив, что данное испытание «соответствует закономерному провокационному, дестабилизирующему и угрожающему поведению сотрудников северокорейского режима».

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