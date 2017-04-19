Трамп: Гражданам США следует опасаться ядерной войны с КНДР
Вашингтон, 19 апреля, 2017, 07:46 — ИА Регнум.
Власти США надеются, что глава КНДР Ким Чен Ын не заинтересован в обострении ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.
«Я оказался в положении, когда у него (лидер КНДР Ким Чен Ын) имеется ядерное оружие, — говорит глава Белого дома. — И нам надо с этим что-то сделать. Надеюсь, что он хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением».
При этом Трамп добавил, что американский народ имеет все основания опасаться начала ядерной войны с КНДР.
«Беспокоиться нужно всегда, — говорит президент США. — Точно не ясно, с кем имеем дело».
Глава Белого дома также выразил мнение, что проблемой КНДР следовало заняться еще предыдущим администрациям США.
16 апреля советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер сообщил, что в плане КНДР «рассматриваются все варианты».
Чиновник выступил с таким заявлением на фоне предположительной неудачи пуска баллистической ракеты КНДР, добавив, что данное испытание «соответствует закономерному провокационному, дестабилизирующему и угрожающему поведению сотрудников северокорейского режима».
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