Пекин, 19 апреля, 2017, 07:51 — ИА Регнум.



Naverまとめ Китайская «пробка»

В Китае количество зарегистрированных автомобилей приблизилось к 200 млн, об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР.

При этом общее количество моторизованных транспортных средств уже превысило 300 млн шт.

Количество граждан, имеющих право управлять тем или иным транспортным средством достигло 364 млн человек. Право управлять автомобилем имеет 320 млн человек.

Количество моторизованных транспортных средств в Китае за последние 5 лет увеличивалось на 14 млн единиц ежегодно, за первый квартал 2017 года их зарегистрировано около 8,2 млн. За этот же период права получили 6,83 млн человек, что на 2,09% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как ранее сообщали СМИ, в 2016 году количество автомобилей в России превысило 56 млн. На апрель 2017 года в Москве и Московской области было зарегистрировано более 8 млн машин.