Париж, 19 апреля, 2017, 07:36 — ИА Регнум.

Крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций Electricite de France приостановила работу реактора старейшей во Франции АЭС Фессенхайм, сообщает информационное агентство T-online.

Florival fr АЭС Фессенхайм, Франция

Станция расположена на северо-востоке Франции на границе с федеральной землей Германии Баден—Вюртемберг.

Как сообщил 18 апреля сотрудник станции, причиной является неисправность неядерной части реактора, из-за чего над АЭС образовалось облако пара.

«Это не угрожает окружающей среде, так как частицы пара не являются радиоактивными», — отметил он.

Официально французское правительство приостановило работу реактора за полторы недели до официального закрытия АЭС Фессенхайм.

Министр Франции по делам окружающей среды Сеголен Руаяль отметила, что завод устарел, и возможные в будущем аварии на АЭС могут нести угрозы экологии.

Члены немецкой партии Зелёных на протяжении последних лет выступают с призывом в адрес французского правительства закрыть станцию в связи с опасностью окружающей среды.

Реактор расположен в 20 километрах от немецкого города Фрайбург-им-Брайсгау, где проживают 230 тысяч жителей.

Власти планируют осуществить вывод из строя реактора с одновременным вводом в эксплуатацию третьего реактора АЭС «Фламанвиль» на севере страны.