Новосибирск, 19 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.



ГУ МВД России по Новосибирской области Новосибирская полиция разыскивает Дмитрия Попова, который сбежал из зала суда

В Новосибирской области полиция объявила в розыск Дмитрия Попова, который совершил побег из зала суда. Как уточнили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по региону, 33-летний мужчина сбежал из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции 18 апреля.

В ведомстве уточнили, что сотрудники конвойной службы, которые преследовали мужчину, оперативно задержать его не смогли.

«Сотрудниками Отдела МВД России по Коченевскому району проводятся поисковые мероприятия, на территории района организовано усиленное патрулирование. На розыск сбежавшего из-под стражи ориентированы все оперативные подразделения и наружные службы полиции Новосибирской области», — заявили ИА REGNUM в областной полиции, подчеркнув, что по данному факту назначена служебная проверка и сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

Сбежавший обвиняется в серии имущественных преступлений.