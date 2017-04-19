Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) отклонил кассационные жалобы семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на решение о конфискации имущества в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского областного суда.

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В сообщении суда говорится, что оснований для пересмотра судебных решений не установлено — ответчики не смогли предоставить доказательств законности приобретения имущества.

«Суд (…) исходил из того, что ответчики, приобретя и владея имуществом на сумму свыше 1 839 000 000 рублей, не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на такую сумму, — говорится в сообщении. — Поэтому суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований об изъятии спорного имущества как следствия не выполнения лицом замещающим соответствующую должность, обязанностей по предоставлению указанных в Законе сведений».

20 мая 2016 г. решением Южно-Сахалинского городского суда удовлетворен иск об отчуждении имущества экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и членов его семьи в пользу государства. Ответчикам не удалось доказать суду, что имущество стоимостью более 1 млрд рублей было приобретено на законные доходы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении крупной взятки. Должности губернатора Сахалинской области в связи с утратой доверия он лишился указом президента РФ Владимира Путина.

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