Сиань, Китай, 19 апреля, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Полиция города Сиань провинции Шаньси на северо-западе КНР задержала троих подозреваемых в нелегальной торговле репликами огнестрельного оружия посредством китайской социальной сети WeChat и конфисковала 667 единиц оружия, передает 18 апреля китайская газета Global Times.

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Подозреваемый по фамилии Лю закупил большое число реплик, переведя деньги через WeChat другому подозреваемому по фамилии Ян, который доставлял оружие посредством услуг логистической компании с ноября 2016 по февраль 2017 года.

Четыре единицы изъятого оружия, как было установлено, обладали кинетической энергией выстрела пули более 1,8 джоулей на кв. сантиментр. Согласно положениям, выпущенным Министерством общественной безопасности КНР, огнестрельным оружием считается любое оружие, способное выстреливать пулю с удельной кинетической энергией выше 1,8 джоулей на кв. сантиметр.

По китайскому законодательству, подозреваемым грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Отметим, что в Китае действует жесткое законодательство, регулирующее оборот оружия. Согласно постановлению Верховного народного суда КНР, замеченные в нелегальном обороте от двух до десяти единиц пневматического оружия могут быть осуждены до 10 лет тюрьмы. Если же оборот составил свыше 10 единиц, виновным грозит смертная казнь.