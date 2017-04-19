Владивосток, 19 апреля, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Более 200 заявок поступило из 25 российских регионов в ходе Всероссийского конкурса на лучшую идею по использованию дальневосточного гектара. Об этом заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Для того, чтобы составить перечень тиражируемых проектов, запущен конкурс идей по лучшему использованию «дальневосточных гектаров». Первый мы провели в 2016 году, на нем было представлено свыше 300 идей. Все идеи-победители сегодня реализуются. В этом году конкурс проводится во второй раз. Люди начали активно включаться, — отметил глава АРЧК ДВ. — В рамках проекта «Дальневосточный гектар» мы регулярно получаем от жителей запросы, предложения по реализации идей, просьбы о помощи. Например, житель Иркутской области берет гектар, чтобы сделать детский спортивный лагерь. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что она нужна людям, тиражируется и является хорошим примером освоения земли».

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Конкурс проводится по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Авторы лучших идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Закон о «дальневосточном гектаре» предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда человек может сам выбрать участок на сайтеНаДальнийВосток.рф и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством», — подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка.

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Напомним, прием заявок на Второй Всероссийский конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.