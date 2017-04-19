Радио REGNUM: первый выпуск за 19 апреля
Москва, 19 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Будапеште вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям;
- В Сирии погибли трое российских военных, служивших по контракту;
- Два российских бомбардировщика перехвачены ВВС США у берегов Аляски;
- Организатор теракта в метро Петербурга заявил, что ему дали команду;
- Роструд уверяет, что электронные трудовые книжки — дело добровольное.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/275