Вашингтон, 19 апреля, 2017, 06:33 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM США

Президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана на предмет соответствия его интересам Вашингтона. Об этом говорится в распространённом 18 апреля заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как отмечается, совету поручено оценить, «является ли приостановка санкций против Ирана в соответствии с Совместным всеобъемлющим паном действий жизненно важной для обеспечения национальных интересов Соединённых Штатов».

При этом глава госдепартамента направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану, в котором указал, что по состоянию на 18 апреля Тегеран соблюдает все свои обязательства в рамках договорённостей.

Тем не менее, Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран «по-прежнему продолжает играть роль ведущего государства-спонсора терроризма».

Напомним, Иран и шестёрка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы.

В соответствии с подписанным в Вене Совместным всеобъемлющим паном действий Тегеран обязался свернуть разработку ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН, в свою очередь, обязались снять с Ирана все экономические, финансовые и политические санкции.

Позднее МАГАТЭ констатировало, что Иран свою часть соглашения выполнил. Санкции по линии ООН были частично сняты. Вашингтон, в свою очередь, решил сохранить в силе часть своих односторонних санкций против Ирана для сохранения рычагов давления на республику.

В феврале 2017 года новая администрация США расширила санкции против Тегерана в связи с испытанием Ираном баллистической ракеты.