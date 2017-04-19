Трамп поручил провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана
Вашингтон, 19 апреля, 2017, 06:33 — ИА Регнум.
Президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана на предмет соответствия его интересам Вашингтона. Об этом говорится в распространённом 18 апреля заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Как отмечается, совету поручено оценить, «является ли приостановка санкций против Ирана в соответствии с Совместным всеобъемлющим паном действий жизненно важной для обеспечения национальных интересов Соединённых Штатов».
При этом глава госдепартамента направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану, в котором указал, что по состоянию на 18 апреля Тегеран соблюдает все свои обязательства в рамках договорённостей.
Тем не менее, Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран «по-прежнему продолжает играть роль ведущего государства-спонсора терроризма».
Напомним, Иран и шестёрка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы.
В соответствии с подписанным в Вене Совместным всеобъемлющим паном действий Тегеран обязался свернуть разработку ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН, в свою очередь, обязались снять с Ирана все экономические, финансовые и политические санкции.
Позднее МАГАТЭ констатировало, что Иран свою часть соглашения выполнил. Санкции по линии ООН были частично сняты. Вашингтон, в свою очередь, решил сохранить в силе часть своих односторонних санкций против Ирана для сохранения рычагов давления на республику.
В феврале 2017 года новая администрация США расширила санкции против Тегерана в связи с испытанием Ираном баллистической ракеты.