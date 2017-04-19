Рим, 19 апреля, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Опубликованы официальные цифры спасенных беженцев в Средиземном море в период с 15 по 17 апреля, сообщает Der Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

За этот период корабли итальянской береговой охраны и частных организаций совершили 35 спасательных операций, 15 из которых проводились в ночь с 16 на 17 апреля.

По данным немецкой неправительственной организации молодых добровольцев Jugend Rettet, всего было спасено четыре тысячи беженцев, прибывших с ливийских берегов в Европу.

«Никогда еще нам не приходилось спасать такое количество беженцев за такой короткий срок», — отмечает пресс-секретарь НПО Паулин Шмидт.

Она ссылается на то, что массовое прибытие беженцев происходит из-за наступления благоприятных погодных условий.

Европейское агентство по безопасности внешних границ ЕС «Frontex» обратилось с критикой в адрес организации, использующей в операциях спасательные суды. Представители агентства считают, что это побуждает беженцев мигрировать через Средиземное море.

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году было спасено 27 тысячи беженцев, прибывших из Ливии в Италию, 670 человек погибли или пропали без вести.