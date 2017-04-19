Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2017, 06:33 — ИА Регнум. 1858 квадратных метров площадей школ на Сахалине арендуют стороннии организация, в то время ученики учатся в две смены, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

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«Огромное количество площадей в школах Сахалинской области отдано в аренду сторонним организациям. В то же время дети, особенно учащиеся младших классов, продолжают учиться во вторую смену», — заявила депутат Областной думы Галина Подойникова.

«Если бы школьные помещения, учитывая колоссальную проблему с обучением детей во вторую смену, использовались для учебного процесса, область уже сегодня могла бы перевести в первую смену 1486 учеников. Между тем, вместо уроков на этих площадях проводятся курсы бальных танцев, работают секции туризма, платные частные школы иностранных языков. Взрослые в школьных помещениях, где не хватает мест детям для обязательных уроков, учатся водить автомобили и постигают премудрости бухгалтерии. Детей просто подвинули», — пишет ИА Citysakh.ru.

Тут же СМИ даёт огромный список сахалинских школ, в которых, в ущерб детям, вполне комфортно размещается частный бизнес.

Например, в общеобразовательной школе №1 Южно-Сахалинска арендует почти 200 квадратных метров, это 4 класса, Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «Активное образование». Стоимость аренды в обязательных протоколах почему-то не указана. Есть и безвозмездный пользователь — «Центр детско-юношеского туризма». В резюме департамента образования указано — данный арендатор не будет оказывать негативного влияния на учебный процесс. Этому арендатору отдано почти 50 кв. метров школьной площади. В этой же школе арендует 180 квадратных метров танцевальный клуб. С таким же резюме от чиновников образования.

В школе №6 областной столицы арендует солидные площади — более 400 квадратных метров — центр обучения английскому языку. И это, по мнению чиновников, не окажет вредного влияния на образовательный процесс.

Депутат Галина Подойникова и журналисты ИА Citysakh.ru проверили только 8 школ островной столицы и насчитали почти 2000 квадратных метров площадей, которых так не хватает для ликвидации в школах второй смены.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Олег Кожемяко рассказал президенту России Владимиру Путину о перспективах развития Сахалина и Курил. В числе прочего, глава региона отчитался и о процессе ликвидации вторых смен в школах. По словам губернатора, процесс будет завершен к 2022 году.