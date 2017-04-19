Москва, 19 апреля, 2017, 06:00 — ИА Регнум.



Mil.ru Доставка гуманитарного груза самолетом военно-транспортной авиации России

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 18 апреля провели четыре гуманитарных акции в сирийской провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В территориальных отделениях Центра по примирению в городе Алеппо жителям было передано 4,8 тонны бутилированной питьевой воды.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1507 жителей.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года введён режим прекращения боевых действий. правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.