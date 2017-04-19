Москва, 19 апреля, 2017, 05:53 — ИА Регнум.



US5UCC Г. Припять, Чернобыль

«Союз «Чернобыль» России» и НКО «Верум» выступили с предложением об изменении порядка выплат на захоронение гражданских лиц, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пишет 19 апреля газета «Известия».

По информации издания, в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет передан проект закона, согласно которому семьи добровольцев и людей, командированных с предприятий, смогут получать повышенную компенсацию за похороны и установку памятника. Также поправки предусматривают отдание почестей при погребении гражданских ликвидаторов.

Как заявил президент «Союза «Чернобыль» России», член комиссии при президенте по делам инвалидов Вячеслав Гришин, статус участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС как защитника Отечества или спасателя на сегодняшний день законодательно не определён, и разница между компенсациями на погребение военнослужащих и гражданских лиц остаётся довольно значительной.

Так, в соответствии с действующим законодательством выплата помощи родственникам умерших военнослужащих, участвовавших в ликвидации аварии, составляет 18 250 рублей. Помимо этого, оплачивается изготовление и установка памятника на сумму 25−30 тысяч рублей. В свою очередь родственники гражданских ликвидаторов получают только пособие в размере 11 176 рублей по закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Отмечается, что в случае одобрения инициативы на её реализацию может потребоваться порядка порядка 100−200 млрд рублей в год.

Напомним, спустя 31 год после трагедии в Чернобыле в России остаются в живых около 190 тысяч ликвидаторов аварии на АЭС, средний возраст которых составляет 65−66 лет. Порядка 90 тысяч являются бывшими военнослужащими, а 100 тысяч — добровольцами и командированными от ведомств, предприятий и организаций.