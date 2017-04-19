Пекин, 19 апреля, 2017, 05:53 — ИА Регнум. По заявлениям центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, порядка 85 тыс. чиновников были наказаны за первый квартал 2017 года в рамках государственной антикоррупционной кампании, передает 18 апреля газета Global Times.

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Среди представших перед наказанием значатся 14 чиновников провинциального уровня, более 400 — окружного уровня и более 3500 — уездного уровня. 12 тыс. человек было уволено за серьезные дисциплинарные нарушения, в то время как более 10 тыс. находится под следствием за нарушение закона, передает газета.

Как утверждает комиссия, некоторые чиновники отличаются «элегантными» вкусовыми пристрастиями, покупая дорогие вина вроде «Лафит» по цене около $6 тыс. за бутылку или водку «Моутай» стоимостью больше 1000 юаней за бутылку. Более того, ряд чиновников мог «спустить» более 300 000 юаней только лишь на «Моутай» за одно застолье.

Отметим, что с начала действия антикоррупционной кампании и кампании по борьбе с нарушениями партийных норм и принципов по решению 18 съезда КПК в 2012 году, было наказано более 1 млн человек. Напомним также, что партия выпустила «восемь правил аскетизма», регламентирующих деятельность политической и управленческой элиты страны.