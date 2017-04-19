Берлин, 19 апреля, 2017, 05:39 — ИА Регнум. 22 апреля в Кёльне состоится съезд «Альтернативы для Германии». На данный момент внутри немецкой партии происходит разлад мнений, сообщает Der Focus.

Olaf Kosinsky Съезд партии Альтернатива для Германии

Лидеры АдГ, председатель партии Фрауке Петри и ее заместитель Александр Гауланд не могут прийти к общему мнению по поводу многих ключевых вопросов.

В программу партии в рамках грядущих в Германии парламентских выборов Петри стремится ввести пункты об ограничении публично-правового телерадиовещания.

18 апреля она выступила на заседании партии с концепцией ограничения использования немецких СМИ в связи с тем, что многие из них идеологически мотивированы.

Александр Гауланд обратился с критикой данного заявления, так как он и многие другие члены партии не согласны с данной позицией, это нарушает свободу слова и печати.

Этот пример наглядно показывает, что в верхах партии не могут прийти к общему согласию. До сих пор не ясно, во главе с кем партия будет бороться за места в бундестаге, пишет издание.