В партии «Альтернатива для Германии» нет согласия
Берлин, 19 апреля, 2017, 05:39 — ИА Регнум. 22 апреля в Кёльне состоится съезд «Альтернативы для Германии». На данный момент внутри немецкой партии происходит разлад мнений, сообщает Der Focus.
Лидеры АдГ, председатель партии Фрауке Петри и ее заместитель Александр Гауланд не могут прийти к общему мнению по поводу многих ключевых вопросов.
В программу партии в рамках грядущих в Германии парламентских выборов Петри стремится ввести пункты об ограничении публично-правового телерадиовещания.
18 апреля она выступила на заседании партии с концепцией ограничения использования немецких СМИ в связи с тем, что многие из них идеологически мотивированы.
Александр Гауланд обратился с критикой данного заявления, так как он и многие другие члены партии не согласны с данной позицией, это нарушает свободу слова и печати.
Этот пример наглядно показывает, что в верхах партии не могут прийти к общему согласию. До сих пор не ясно, во главе с кем партия будет бороться за места в бундестаге, пишет издание.