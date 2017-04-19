Берлин, 19 апреля, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Результаты референдума в Турции явились следствием поляризации не только самих граждан республики, но и турок в европейских странах, особенно ярко выражено это в Германии, сообщает Die Politikschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В ФРГ проживает около 1,4 миллиона турок, которые могли принять участие в голосовании в период с 27 марта по 9 апреля. Как оказалось, более 60% при явке в 50% проголосовали за проведение конституционной реформы, предполагающую расширение полномочий президента и внесение в основной закон страны некоторых поправок.

Волна протестов прошла по немецким городам. Противники Эрдогана обвиняют в предательстве тех, кто, по их мнению, выбрал «диктатуру». Немецкие политики неоднократно отмечали, что турки, которые живут в демократических странах, голосуют за отмену свобод в самой Турции.

Журналисты немецких СМИ утверждают: те, кто голосовал за «Эрдо-диктатуру» могут сразу голосовать за Национал-демократическую партию Германии на грядущих выборах в бундестаг.