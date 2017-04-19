Вашингтон, 19 апреля, 2017, 03:37 — ИА Регнум.



tpsdave Пентагон

Минобороны США намерено в мае 2017 года провести два испытания системы ПРО, в рамках которых будет отработан перехват ракет Северной Кореи, передаёт CNN.

Как сообщил источник телеканала в военном ведомстве, в рамках одного из этих учений будет произведён запуск модернизированной ракеты с корабля ВМФ США в Тихом океане.

Отмечается, что новая версия ракеты, которая до этого испытывалась только один раз, имеет улучшенную боеголовку и повышенную дальность полёта по сравнению с предыдущей моделью, что позволит перехватывать вражеские ракеты на более раннем этапе.

В ходе второго учения, по словам источника, будут испытаны ракеты-перехватчики наземного базирования, расположенные на территории Аляски и Калифорнии. Американские военные попытаются перехватить предполагаемую межконтинентальную ракету КНДР над Тихим океаном.

Напомним, в районе Корейского полуострова продолжается рост напряжённости после того как США сосредоточили ударную военно-морскую группировку у берегов КНДР, заявив о намерении противодействовать разработкам баллистических ракет и ядерным испытаниям Пхеньяна.

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