Москва, 19 апреля, 2017, 02:05 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Оставаться президенту Сирии Башару Асаду или приходить на его место кому-то другому — это решение сирийского народа. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета ГД РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя «секретный» план президента США Дональда Трампа по Сирии.

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«Я не думаю, что в этом «секретном» плане есть что-то такое, что могло бы поменять точку зрения российского руководства, которая сложилось уже достаточно давно, потому что требование ухода Асада уже звучит на протяжении нескольких лет. Ясно, что наша сторона исходит из того, что оставаться Асаду или приходить кому-то другому — это должно быть всё-таки решение сирийского народа, а не решение Тиллерсона, Трампа, Москвы или Стамбула», — обозначил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 12 апреля в Москве с официальным визитом находился государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Сперва он провёл многочасовые переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял президент Владимир Путин.

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Позже стало известно, что Тиллерсон рассказал российскому лидеру о «секретном» плане Дональда Трапа по Сирии. В частности, речь идёт о ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уходе Башара Асада.