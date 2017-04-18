Мадрид, 19 апреля, 2017, 00:16 — ИА Регнум.

18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Реал» (Мадрид) и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:2 (3:0) в пользу мюнхенцев.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

На 53-й минуте польский форвард Роберт Левандовски открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

Через 23 минуты португальский вингер Криштиану Роналду сравнял счет ударом головы после подачи бразильца Каземиро — 1:1.

Через 2 минуты испанский защитник Серхио Рамос забил мяч в свои ворота — 1:2.

На 105-й минуте Роналду оформил дубль после скидки Серхио Рамоса — 2:2.

На 110-й минуте португалец оформил хет-трик после ассиста Марсело — 3:2.

Через 2 минуты испанский плеймейкер Марко Асенсио лишил «Баварию» шансов отыграться — 4:2.

Статистика матча («Реал» / «Бавария»)

Удары 23/14

Удары в створ 11/3

Владение 47%/53%

Фолы 7/22

Поздравляем «сливочных» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема, Иско.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Алькантара, Алонсо, Видаль, Рибери, Роббен, Левандовски.

Главный арбитр матча: Виктор Кашшаи.

Предупреждения: Видаль — 6, Каземиро — 40, Алонсо — 71, Хуммельс — 75, Роббен — 101.

Удаления: Видаль — 84.

Голы: Левандовски (пен) 53 — 0:1, Роналду 76 — 1:1, Рамос 78 (авг) — 1:2, Роналду 105 — 2:2, Роналду 110 — 3:2, Асенсио 112 — 4:2.