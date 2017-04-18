Хет-трик Криштиану Роналду выбил «Баварию» из розыгрыша ЛЧ
Мадрид, 19 апреля, 2017, 00:16 — ИА Регнум.
18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Реал» (Мадрид) и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:2 (3:0) в пользу мюнхенцев.
На 53-й минуте польский форвард Роберт Левандовски открыл счет ударом с пенальти — 0:1.
Через 23 минуты португальский вингер Криштиану Роналду сравнял счет ударом головы после подачи бразильца Каземиро — 1:1.
Через 2 минуты испанский защитник Серхио Рамос забил мяч в свои ворота — 1:2.
На 105-й минуте Роналду оформил дубль после скидки Серхио Рамоса — 2:2.
На 110-й минуте португалец оформил хет-трик после ассиста Марсело — 3:2.
Через 2 минуты испанский плеймейкер Марко Асенсио лишил «Баварию» шансов отыграться — 4:2.
Статистика матча («Реал» / «Бавария»)
Удары 23/14
Удары в створ 11/3
Владение 47%/53%
Фолы 7/22
Поздравляем «сливочных» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема, Иско.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Алькантара, Алонсо, Видаль, Рибери, Роббен, Левандовски.
Главный арбитр матча: Виктор Кашшаи.
Предупреждения: Видаль — 6, Каземиро — 40, Алонсо — 71, Хуммельс — 75, Роббен — 101.
Удаления: Видаль — 84.
Голы: Левандовски (пен) 53 — 0:1, Роналду 76 — 1:1, Рамос 78 (авг) — 1:2, Роналду 105 — 2:2, Роналду 110 — 3:2, Асенсио 112 — 4:2.