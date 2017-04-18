Саранск, 19 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Жителям Саранска в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году предложат сдать свои квартиры футбольным болельщикам. Вопрос обсуждался в ходе оперативного совещания в мэрии, сообщает MordovMedia.

ЧМ-2018

Районным администрациям совместно с Жилищным управлением администрации Саранска поручено сформировать реестр предлагаемых внаем квартир и комнат.

«Вероятно, не все болельщики захотят жить в гостиницах», — предположил мэр Саранска Петр Тултаев. По его мнению, составлять банк данных необходимо начать уже сейчас. «Взаимодействуйте с агентствами», — добавил градоначальник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках мундиаля пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.