Оттава, 18 апреля, 2017, 23:50 — ИА Регнум.



LASZLO ILYES Канадский бобер

На юге Канады речной бобер увел с пастбища стадо коров в 150 голов. Видеозапись забавного инцидента опубликовала на своей странице в Facebook хозяйка стада Адриенна Айви сегодня, 18 апреля.

Айви сообщила, что бобер зашел на ферму в поисках хатки. Его появление вызвало сильное любопытство у молодых телок, которые паслись на территории хозяйства.

150 коров перестали пастись и пошли вслед за бобром и вышли за пределы ранчо.

Айви вскоре обнаружила пропажи и нагнала стадо, покорно бредущее за бобром. Она вернула стадо на ранчо.

Она пояснила, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны, и именно поэтому визит бобра обернулся для них «массовым исходом».