Канадский бобер украл стадо коров
Оттава, 18 апреля, 2017, 23:50 — ИА Регнум.
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Канадский бобер
На юге Канады речной бобер увел с пастбища стадо коров в 150 голов. Видеозапись забавного инцидента опубликовала на своей странице в Facebook хозяйка стада Адриенна Айви сегодня, 18 апреля.
Айви сообщила, что бобер зашел на ферму в поисках хатки. Его появление вызвало сильное любопытство у молодых телок, которые паслись на территории хозяйства.
150 коров перестали пастись и пошли вслед за бобром и вышли за пределы ранчо.
Айви вскоре обнаружила пропажи и нагнала стадо, покорно бредущее за бобром. Она вернула стадо на ранчо.
Она пояснила, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны, и именно поэтому визит бобра обернулся для них «массовым исходом».