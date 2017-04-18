В Будапеште вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям
Будапешт, 18 апреля, 2017, 23:48 — ИА Регнум.
На центральной площади Будапешта осквернен памятник советским воинам-освободителям. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Венгрии.
Сообщается, что вандалами оказались участники акции протеста против правительства Венгрии. Они бросили два шарика с желтой краской в памятник советским воинам-освободителям на центральной площади Будапешта.
Вандалы транслировали свои варварские действия в Facebook. Они не предпринимали каких-либо попыток скрыться — они сели на парапет памятника и стали ждать, когда их задержит полиция. Стражи порядка подоспели быстро.
Злоумышленникам предъявлены обвинения в связи с административным правонарушением. Им выписан штраф на сумму 30 тыс. форинтов (96 евро).
Коммунальные службы быстро очистили памятник от краски. Повреждения скульптуре нанесены не были.