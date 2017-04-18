Будапешт, 18 апреля, 2017, 23:48 — ИА Регнум.

На центральной площади Будапешта осквернен памятник советским воинам-освободителям. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Венгрии.

Жители Будапешта встречает советскую армию. Апрель 1945 года

Сообщается, что вандалами оказались участники акции протеста против правительства Венгрии. Они бросили два шарика с желтой краской в памятник советским воинам-освободителям на центральной площади Будапешта.

Вандалы транслировали свои варварские действия в Facebook. Они не предпринимали каких-либо попыток скрыться — они сели на парапет памятника и стали ждать, когда их задержит полиция. Стражи порядка подоспели быстро.

Злоумышленникам предъявлены обвинения в связи с административным правонарушением. Им выписан штраф на сумму 30 тыс. форинтов (96 евро).

Коммунальные службы быстро очистили памятник от краски. Повреждения скульптуре нанесены не были.