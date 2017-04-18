«Атлетико» выбил «Лестер» из розыгрыша ЛЧ (2:1)
Лестер, Великобритания, 18 апреля, 2017, 23:35 — ИА Регнум.
18 апреля на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Лестер» и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:1.
На экваторе первого тайма испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес открыл счет ударом головы после навеса с левого фланга Филиппе Луиса — 0:1.
На 61-й минуте английский скоростной форвард Джейми Варди сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитников — 1:1.
Статистика матча («Лестер» / «Атлетико»)
Удары 13/5
Удары в створ 4/3
Владение 52%/48%
Фолы 8/6
Поздравляем «матрасников» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Оказаки, Ндиди, Марез, Варди.
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль, Хименес, Гризманн, Карраско.
Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.
Голы: Сауль 26 — 0:1, Варди 61 — 1:1.