Лестер, Великобритания, 18 апреля, 2017, 23:35 — ИА Регнум.

18 апреля на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Лестер» и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:1.

Atleticodemadrid.com «Лестер» — «Атлетико» (Мадрид) 1:1

На экваторе первого тайма испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес открыл счет ударом головы после навеса с левого фланга Филиппе Луиса — 0:1.

На 61-й минуте английский скоростной форвард Джейми Варди сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитников — 1:1.

Статистика матча («Лестер» / «Атлетико»)

Удары 13/5

Удары в створ 4/3

Владение 52%/48%

Фолы 8/6

Поздравляем «матрасников» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Оказаки, Ндиди, Марез, Варди.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль, Хименес, Гризманн, Карраско.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Голы: Сауль 26 — 0:1, Варди 61 — 1:1.