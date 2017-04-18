Грозный, 18 апреля, 2017, 23:47 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ

Спецслужбы Запада сделали всё возможное для разрушения России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью RT.

По словам Кадырова, западные и европейские спецслужбы сделали всё, что могли для разрушения суверенитета России. Площадкой для этого стала Чеченская Республика, где последние десять лет шли ожесточённые бои.

В ходе этих боев российским силовикам противостояла не только определённая кучка бандитов, но и сильно подготовленные западными спецслужбами представители более 50 разных государств, отметил Кадыров.

В борьбе с ними Россия доказала, что является сильным государством, которое не даст никому шутить ни с собой, ни с народом.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о негативном влиянии западных стран на ситуацию в Сирии и на сирийское урегулирование.