Таллахасси, США, 18 апреля, 2017, 23:31 — ИА Регнум. В США обвиняемому в подготовке террористического акта в штате Флорида грозит пожизненное заключение, 18 апреля сообщает Associated Press.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Судебное заседание пройдет в городе Ки-Уэст. Подсудимого обвиняют в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 25-летний Гарлем Саурез планировал установить взрывное устройство на пляже Флорида Кис.

Читайте также: На военном заводе в США прогремел взрыв

Напомним, Саурез был арестован в 2015 году после того, как получил взрывное устройство от сотрудника ФБР, выдававшего себя за исламистского экстремиста.

Читайте также: В США осудили еще двоих исламистов

Саурез также пытался вовлечь в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) других граждан США, изучал способы изготовления взрывных устройств и хранил целый арсенал оружия.