Казань, 18 апреля, 2017, 23:26 — ИА Регнум. «Татнефть» вошла в список самых дорогих российских брендов по версии консалтинговой компанииBrand Finance. Нефтекомпания заняла десятую строку рейтинга Russia 50.

Tatneft.ru ПАО «Татнефть» на международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

Стоимость бренда «Татнефть» в 2017 году оценивается в 89,6 млрд рублей. Рейтинг силы бренда обозначен как «очень сильный» (AA).

На 40 строчке рейтинга расположился КАМАЗ, однако после десятой позиции стоимость компаний не указывается.

Перечень самых дорогих брендов возглавил «Сбербанк» (570 млрд рублей). Кроме «Татнефти» в рейтинге расположились нефтегазовые «Газпром» (305,3 млрд рублей), ЛУКОЙЛ (283,9 млрд рублей), «Роснефть» (180,1 млрд рублей) и «Сургутнефтегаз» (134,7 млрд рублей). Также ТОП-10 «Магнит» (153 млрд рублей), РЖД (117,4 млрд рублей), ВТБ (106,4 млрд рублей), МТС (93,1 млрд рублей).

По мнению аналитиков Brand Finance, торговая марка «Аэрофлот» стала самым сильным российским брендом в 2017 году, индекс силы (BSI) бренда компании составил 88,8 балла, что делает «Аэрофлот» самым сильным авиационным брендом не только в России, но и в мире. В список самых сильных брендов также вошли «Сбербанк» (82,8), «Магнит» (80), «Роснефть» (76,3), «Билайн» (74,8), «Лукойл» (74,4), «Мегафон» (73,9), ВТБ (73,5), «Газпром» (72,6) и МТС (71,1).

На долю «Татнефти» приходится более 80% добычи сырья в Татарии и более 8% производства в России. По итогам 2015 года, сообщало ранее ИА REGNUM, «Татнефть» увеличила добычу на 2,7% — до 26,9 млн тонн, в 2016 году производство нефти компанией выросло на 5,2% — до 28,333 млн тонн.