Киев, 20 апреля, 2017, 06:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Обстановка между Украиной и ее ближайшими соседями все более накаляется. Причины возникновения таких тенденций разбирает в своем обзоре постоянный автор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Основная причина нарастания напряженности — оголтелая политика развитого до невообразимых пределов национализма. Раз уж начали воспевать пособников Гитлера, то не ждите хорошей реакции, — во всяком случае, от людей, сохранивших хоть какие-то понятия о чести.

Даже поляки, привыкшие привечать все, что критикует Россию, гладившие Украину по шерстке последние три года, начинают уставать от этого процесса. Тем более когда сквозь пропаганду европейских ценностей новоукраинской властью, начинает проступать правда о поддержке этой властью наследников гитлеровских прихвостней, расстрелявших десятки тысяч поляков и творивших чудовищные преступления на землях Польши во время Второй мировой.

Не добавляют оптимизма соседним государствам и новости о современных деяниях идеологических наследников эсэсовцев из «Нахтигаля». Попустительство бандам, скромно называемым официальными лицами Киева «территориальными батальонами», приводит к ожидаемому результату — росту преступности, особенно связанной с действиями бандитов, «откинувшихся» из зоны «антитеррористической операции» против своих сограждан из Донбасса. Грабежам, разбою и убийствам, пышно разрастающимся на территории Украины, еще предстоит сказать свое веское слово при попытке нормализации отношений Киева с соседями.

Обзор о развитии внутренней ситуации на Украине читайте в статье «Бандитские 90-е вернулись на Украину — пора покупать оружие!»

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