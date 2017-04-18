Дамаск, 18 апреля, 2017, 23:29 — ИА Регнум.

Агентство Reuters утверждает, что в Сирийской Арабской Республике погибли трое российских военных, служившие по контракту. Соответствующая публикация на ленте информагентства появилась сегодня, 18 апреля.

Минобороны России Сирия

Сообщается, что в Сирии погибли граждане России Алексей Сафонов, Владимир Плютинский и Михаил Нефедов.

Утверждается, что 41-летний Сафонов до поездки в Сирию воевал добровольцем в Донбассе. Его гибель подтвердили Reuters родственники. По данным агентства, он похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области.

Владимир Плютинский — житель станицы Казанская Краснодарского края, 46и лет, погиб в сирийском населенном пункте Тиас 12 февраля недалеко от Пальмиры в провинции Хомс. Reuters ссылается на выписку из свидетельства о смерти Плютинского.

27-летний Михаил Нефедов погиб в Сирии 10 февраля в результате подрыва смертника. Вместе с ним погибли ещё 10 человек. Reuters ссылается на знакомого Нефедова.

Российские власти официально не подтвердили эту информацию.