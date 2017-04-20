Санкт-Петербург, 20 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Первые герои

Задача по освоению Северного морского пути, перспективность которой осознавалась всеми заинтересованными в торговых связях Запад-Восток странами, была невыполнима без активного участия Советского Союза в освоении побережья и морских путей Северного ледовитого океана. О подробностях подвига советских моряков и летчиков читайте в статье редактора ИА REGNUM Игоря Павловского.

После прохода в 1932 году Севморпути за одну навигацию на ледоколе «Александр Сибиряков» перед руководством Главсевморпути стояла задача доказать возможность навигации в высоких широтах обыкновенного парохода без дополнительной ледовой защиты. Этот эксперимент, закончившийся, по существу, неудачей, стал триумфом Советского государства, — или, по словам Бернарда Шоу, «полярная трагедия превратилась в национальное торжество».

Внимание информационных агентств всего мира было приковано к операции по спасению челюскинцев. Летчикам, спасшим экипаж «Челюскина», было присвоено звание Героев Советского Союза. И даже несмотря на потерю нового парохода, сама попытка перехода показала серьезность намерений страны по освоению Арктики.

Анализ судьбы «Челюскина» в сложной ледовой обстановке позволил сделать стратегические выводы, позволившие продолжить освоение высоких широт. А важность морского «северного фасада» для России подтвердилась во время Великой отечественной войны, когда по Севморпути были перевезены гигантские объемы грузов стратегического и хозяйственного назначения.

Тем большее значение приобретает арктический регион в нашу эпоху, когда развитие технологий поможет освоить новые богатства Севера, о которых только мечтали в прошлом, на благо России.

Подробно читайте в статье: Битва за Арктику: эпизод первый — «Челюскин»

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