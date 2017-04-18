Пекин, 18 апреля, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует представить на рынке Китая свой первый электромобиль в 2018 году, 18 апреля сообщает The Economic Times.

Volkswagen

Электромобиль будет продаваться под новым брендом и производиться совместно с китайской государственной компанией JAC Motors, заявил руководитель подразделения VW в Китае Йохем Хейцманн.

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«Наша задача заключается в том, чтобы выйти на рынок в следующем 2018 году с первым автомобилем», — заявил Хейцманн.

Напомним, компания VW ожидает, что к 2020 году в КНР ежегодные продажи автомобилей на новых источниках энергии достигнут по меньшей мере 400 тыс. штук, а к 2025 году уровень продаж увеличится до 1 млн 500 тыс.

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К автомобилям на новых источниках энергии относят электрокары, гибридные автомобили и автомобили на топливных элементах. Увеличение числа электрокаров на дорогах КНР позволит улучшить экологическую ситуацию в крупных городах страны.