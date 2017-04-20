Киев, 20 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.



schuldnerhilfe Пустые карманы

МВФ, взявшийся за «оздоровление» экономики Украины, напоминает: невыполнение сроков, заявленных в меморандуме этой знаменитой организации, чревато неприятными последствиями. Таково вкратце содержание хода приватизации, развернувшейся в экономике независимой самостоятельной республики. С подробностями — Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Вероятно, с требованием МВФ завершить за полгода приватизацию связано то, что глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус подал в отставку. Действительно, нельзя объять необъятное или приватизировать то, что ляжет несмываемым долговым клеймом на простодушного приватизатора. За неимением приватизаторов, обладающих достаточным запасом простодушия и излишних средств для скупки украинского госимущества, процесс несколько затягивается.

Впрочем, опыт развитых стран показывает сходную тенденцию, во всем мире приватизация госактивов дает сбой. На Украине же на этот процесс накладываются сложные взаимоотношения политических кланов, перемешивающих политику, кормовую базу «своих» чиновников и пропагандистские мечты в подходе к дележу остатков родной экономики. Что несколько огорчает, по-видимому, наблюдателей из МВФ, понемножку переходящих к дружескому подхлестыванию украинских партнеров.

Очередными двумя условиями для получения следующего транша становятся принятие пенсионной реформы до конца апреля и законопроекта о продаже земли до конца мая. И это вполне по силам украинской власти. Хотя общее направление развития экономики понемногу вызывает подозрения у местных политологов. Кажется, они начинают о чем-то догадываться, судя по цитате из статьи «Новостного агентства Харькова»: «Общая концепция Запада выглядит достаточно просто: Петр Алексеевич, пора платить по счетам — мы 2,5 года слушали историю о том, почему вы Минск выполнять не можете, так что пришло время за свои слова отвечать».

Узнайте детали из статьи: «Пётр Алексеевич, пора платить по счетам!» — обзор экономики Украины

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