Москва, 20 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Агрессивная позиция, заявленная американской политикой фактом ракетного удара по сирийской авиабазе, заставляет остальные страны настороженно прислушиваться к заявлениям официальных лиц Вашингтона. Отдающие легкомыслием комментарии президента Трампа, сводящиеся к утверждению «не волнуйтесь, все будет хорошо», никого ни в чем не убеждают. Каковы же возможные пути дальнейшего развития возникшей коллизии напряженности? Тема подробно разбирается в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Судя по высказываниям политических экспертов США, позиция России возымела действие на дипломатию американской стороны. Так, выступая на радиостанции «Голос Америки», старший сотрудник Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Эндрю Качинс предположил, что Россия и Штаты сумеют найти общую повестку дня, позволяющую перейти к сотрудничеству. Да и большинство западных политических комментаторов быстро включили режим сглаживания конфронтации, что стало неожиданным маневром для некоторых стран-участниц конфликта.

Прежде всего, в глупом положении оказалась Турция, громогласно приветствовавшая американскую агрессию против Сирии. С турецкой стороны слышались даже призывы к скорейшей полномасштабной наземной операции ВС США. Резкий кульбит Вашингтона может иметь своим следствием выброшенную на обочину ближневосточного урегулирования Анкару, не справившуюся с удержанием равновесия на крутом политическом повороте.

Каковы же в таком случае возможные контуры нового геополитического формата Ближнего Востока? Читайте подробно в статье «США готовят на Ближнем Востоке геополитическую трансформацию»

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