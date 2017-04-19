Ереван, 20 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Флаг Армении

Переносные зенитно-ракетные комплексы типа поставленной в ВС Армении «Вербы» традиционно считаются легким оборонительным оружием. Почему же эта поставка может быть важна для баланса сил в Закавказье? Об этом читайте в статье военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

Помимо того, что комплекс ПЗР «Верба» обладает улучшенными по сравнению с предшественниками характеристиками по дальности и высоте уничтожения цели, его использование предполагает обнаружение цели с расстояния до 40 км, что дает возможность расчету подготовиться к стрельбе. Три диапазона самонаведения ракеты позволяют обойти ИК-ловушки стандартного типа. Поставка этих комплексов ВС Армении продолжает тенденцию развития вооружений стран-участниц закавказского конфликта. Традиционно Армения усиливает средства ПВО против усиливающейся авиации Азербайджана.

Горный рельеф делает легкие зенитные комплексы, включая переносные, оптимальным ответом на предполагаемые действия ударных вертолетов и штурмовиков. Это утверждение доказано опытом многочисленных столкновений, включая агрессию ВС Азербайджана в апреле 2016-го. С развитием сил воздушного нападения, включая беспилотные аппараты, речь должна идти о дальнейшем совершенствовании сил обороны, включая и модернизацию эффективных советских моделей оружия.

Подробнее о военно-воздушных особенностях конфликта в Закавказье читайте в статье «Новейшее российское оружие в Армении: что это значит?»

Предлагаем Вашему вниманию и другие статьи Леонида Нерсисяна