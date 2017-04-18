Москва, 18 апреля, 2017, 22:05 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в ходе разговора Путин поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по конституционной реформе в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган с помощью референдума добился одной из своих политических целей — превращения Турции в суперпрезидентскую республику.

Лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание было акцентировано на необходимости укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, а также продвижения межсирийского переговорного процесса в Астане и Женеве.

Путин и Эрдоган подчеркнули важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

Стоит отметить, что ранее состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого разговора Эрдоган возложил ответственность за якобы имевшую место химическую атаку в Идлибе на сирийские правительственные силы и лично на Башара Асада.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений. Лидеры России и Турции условились о продолжении личных контактов.