Киев, 18 апреля, 2017, 22:04 — ИА Регнум. На Украине отключился один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба АЭС.

Npp.zp.ua Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети

«18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием автоматики», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне пресс-служба АЭС характеризует как не превышающий природного уровня.

По имеющейся информации, в настоящее время специалисты выясняют причины срабатывания автоматической защиты.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что из-за балансового ограничения от энергосети был отключён энергоблок № 2 Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день из-за нехватки угля прекратили генерацию пять из шести украинских ТЭС. Не исключено, что это стало причиной дополнительной нагрузки на атомные энергостанции Украины.