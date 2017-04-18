Великий Новгород, 18 апреля, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Неэффективное расходование бюджетных средств — одна из главных причин сложившейся ситуации в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио губернатора региона Андрей Никитин, об этом он заявил сегодня, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным

В ходе встречи Никитин представил президенту потенциал развития региона, отметив его транспортную и энергетическую доступность, наличие природных ресурсов, развитую современную промышленность и высокий кадровый потенциал. Врио губернатора сообщил о подготовке стратегий развития каждого муниципального района при обязательном участии местных жителей. На прошедших в районах и Великом Новгороде стратегических сессиях, по его словам, высказано более 700 предложений.

В числе ограничений, мешающих развитию области, Андрей Никитин назвал плохие дороги, низкую доступность здравоохранения для жителей и качество инженерной инфраструктуры, отток молодых специалистов из региона и недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Одной из главных причин сложившейся ситуации врио главы региона назвал неэффективное расходование бюджетных средств.

По его словам, улучшить ситуацию в дорожной отрасли возможно с централизацией закупок всех расходных материалов, что даст до 20% экономии средств. «Также удалим из схемы всех посредников, не связанных с ремонтом», — заявил Никитин.

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В здравоохранении будет сделан акцент на улучшении логистики и доступности медицинской помощи, для развития инженерной инфраструктуры планируется привлечь концессионеров, ситуацию с оттоком молодёжи, по мнению Андрея Никитина, можно улучшить более тесной работой с предпринимательским сообществом и профориентацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Великом Новгороде президент России Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов, а также провёл заседание президиума Госсовета по вопросам защиты прав потребителей.

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Напомним, Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области в феврале 2017 года. До этого времени в течение 9,5 лет регионом управлял Сергей Митин, ушедший в отставку досрочно.