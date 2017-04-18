Чебоксары, 18 апреля, 2017, 21:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах не спешат отключать отопление: администрация столицы Чувашии распространила сообщение о похолодании с дождём и мокрым снегом. Отопление планируют отключить не ранее 24 апреля. Между тем в Новочебоксарске постановление об окончании отопительного сезона был подписан ещё 14 апреля «в связи с установившейся устойчивой теплой погодой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Термостат

По данным Чувашского гидрометцентра, в Чебоксарах 19 апреля:облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер ночью северный 4−9 м/с, днем северо-восточный 10−15 м/с. Температура: ночью −1…−6 градусов, днем −1…+4 градуса. Днём местами метель.

20 апреля: облачно, сильные, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный порывы 13−18 м/с. Температура: ночью 0…-5 градусов, днем −2…+3 градуса. В большинстве районов метель. На дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица.

21 апреля:переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный порывы 13−18 м/с, днем западный 6−11 м/с. Температура ночью 0…-5 градусов, днем −1…+4 градуса. Ночью местами метель, на дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица.

В столичной мэрии напоминают, что отопительный сезон 2016/2017 г.г. в Чебоксарах будет завершен при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять +8°С и выше. Отопление выключат не раньше 24 апреля.

В настоящее время подготовлен проект постановления администрации города «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов», который находится на стадии согласования у сити-менеджера Алексея Ладыкова.

С 25 по 27 апреля 2017 года филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс проведет испытания тепловых сетей новоюжного и центрального районов по контуру Чебоксарской ТЭЦ-2 на максимальную температуру теплоносителя. Горячее водоснабжение на период проведения испытаний будет отключено у всех потребителей.

Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей запланирована после отопительного сезона 2016−2017 г.г. с 10 по 20 мая по отдельному графику.

Плановый ремонт котельных и тепловых сетей к новому отопительному сезону будут проводить с 15 мая по 24 августа. В Чебоксарах необходимо будет промыть и произвести опрессовку системы отопления 1876 многоквартирных домов и 3757 узлов, выполнить текущий ремонт участков трубопроводов общей протяженностью 27 тыс. п. м.

Между тем в Новочебоксарске и.о. главы администрации Ольга Чепрасова уже подписала постановление о завершении отопительного сезона в городе «в связи с установившейся устойчивой теплой погодой».С 17 апреля тепло могут отключить в жилых многоквартирных домах, где такое решение будет принято собственниками.С 24 апреля горадминистрация рекомендует отключить подачу теплоносителя от ПАО «Т Плюс» Филиала Марий Эл и Чувашия в систему отопления объектов города.Мэрия рекомендует прекратить подачу тепла потребителям после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составила выше 8 градусов Цельсия.