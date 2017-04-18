Вашингтон, 18 апреля, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США перехватили два российских стратегических бомбардировщика в международном воздушном пространстве у берегов Аляски, сообщает телеканал Fox News.

Steve Snodgrass Истребитель F-22 ВВС США

По информации телеканала, ссылающегося на источники в Белом доме, два российских бомбардировщика Ту-95 были обнаружены в 450 км к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф в ночь на 17 апреля.

Отмечается, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве. Для их перехвата в воздух были подняты два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3.

Телеканал сообщил, что они осуществили перехват в «профессиональной и безопасной манере». Указано, что максимальное приближение российских самолетов к границе США составило 161 км.

Затем американские истребители 12 минут сопровождали российские бомбардировщики, пока они не взяли курс на свою базу в России.

Минобороны России никак не комментирует эти сообщения.