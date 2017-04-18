Анкара, 18 апреля, 2017, 21:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Замашки Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придумал довольно странное объяснение того, что после референдума по конституционной реформе в стране он не станет полноценным диктатором. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает CNN Turk.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Турции прошел референдум по конституционной реформе. Большинство граждан проголосовали за проведение реформы.

Конституционная реформа предполагает внесение изменений в 18 статей Конституции Турции. Фактически страна из парламентской республики становится суперпрезидентской. Реформа предполагает упразднение должности премьер-министра. Президент наделяется полномочиями по назначению вице-президентов, министров и ряда высокопоставленных чиновников.

Правительство перестает быть партийным и переходит под полный контроль президента, который сможет принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств. Вместе с тем, президент сможет не покидать свою политическую партию, как того требует нынешняя конституция Турции.

Также президент сможет издавать указы, имеющие силу закона. Такие указы будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы законодателями.

Парламент будет утверждать решение президента о введении чрезвычайного положения. Число депутатов парламента увеличивается с 550 до 600. Отменяется практика перевыборов, вместо которой вводится система «запасных депутатов». Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент.

Выборы в органы законодательной и исполнительной власти проводятся в один день. И парламент, и президент избираются сроком на пять лет. Глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Все положения реформы вступят в силу в 2019 году после президентских выборов, в которых нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет принять участие. Таким образом, Эрдоган может продержаться у власти в Турции до 2029 года.

Турецкая оппозиция заявила, что Эрдоган становится фактически диктатором. На это Эрдоган придумал довольно странный ответ: он напомнил, что не вечен.

«Я действительно смертный, я могу умереть в любое время», — сказал он.