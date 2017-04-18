Москва, 18 апреля, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Госдума не стремится ужесточить наказание за терроризм, смысл законопроекта — демонстрация категорического неприятия таких действий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Плакат «Терроризм» (фрагмент)

«На мой взгляд, главный посыл законопроекта — не ужесточение наказания за преступления террористической направленности. Смысл его принятия я вижу в демонстрации категорического неприятия Россией подобного рода действий в политическом, нравственном, психологическом, любом другом смысле, нашего неуклонного стремления противодействовать им самым категорическим образом», — отметил сенатор.

Лидерами четырех фракций в Госдуму внесен законопроект об отмене решения о приобретении гражданства РФ осужденных за терроризм. Так, решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в связи с осуждением лица к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 — 206, 208, 211, 220, 221, 277 — 280, 2821 — 2823, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, «за исключением случаев, если такое лицо не имеет иного гражданства или гарантий на его приобретение», следует из документа.

Авторы же уверены, что предлагаемые изменения «позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство».