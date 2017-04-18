Калининград, 18 апреля, 2017, 21:18 — ИА Регнум. В Калининградской области экипаж новейшего сторожевого корабля ВМФ России «Адмирал Макаров» произвёл ракетные стрельбы в Балтийском море. Как сообщили сегодня, 18 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского флота, фрегат поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль».

Стоп-кадр «Адмирал Макаров» выпустил ракету

В свою очередь ракета-мишень была выпущена с ракетного катера «Кузнецк», уточнили в пресс-службе. В обеспечении ракетных стрельб приняли участие более 10 кораблей и судов, а также морская авиация Балтийского флота.

Отработка комплекса ПВО «Адмирала Макарова» проходит в рамках завершающего этапа Государственных испытаний.

Фрегат был построен в Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь». Ожидается, что корабль войдёт в боевой состав Черноморского флота.

На вооружении «Адмирала Макаров» находятся также крылатые ракеты «Калибр», артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров, торпеды калибра 533 миллиметра, палубный вертолёт.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что корабль назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота, изобретателя минного транспорта, разработчика теории непотопляемости и русской семафорной азбуки Степана Макарова. Морской офицер погиб во время русско-японской войны в Порт-Артуре.