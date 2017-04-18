Краснодар, 19 апреля, 2017, 02:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае намерены бросить все силы на то, чтобы предотвратить проникновение и возникновение на территории края птичьего гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минсельхозе 19 апреля, соответствующее поручение было дано специалистам краевого госветуправления в ходе планерного совещания с руководителями структурных подразделений.

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Птичий грипп на Кубани: карантин введен в трёх районах

Как уточнил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, необходимо усилить профилактические мероприятия, провести анализ угроз возможного заноса заболевания на территории птицефабрик, проверить их на наличие санпропускников и дезбарьеров, предотвратить массовый падеж птицы, в том числе и домашней.

В настоящее время специалисты госветслужбы Кубани продолжают регулярный клинический осмотр поголовья птиц во всех категориях хозяйств.

«Руководителям птицеводческих предприятий рекомендовано принять меры по недопущению попадания перелетных птиц на территории их хозяйств, организовать отпугивание дикой птицы для создания «буферных зон», а также предотвратить доступ дикой птицы к кормам и производственным помещениям», — проинформировал руководитель краевого госветуправления Роман Кривонос.

Ведется и активная разъяснительная работа с населением.

На сегодняшний день, по словам Кривоноса, ситуация по особо опасному инфекционному заболеванию птиц складывается благополучная. С начала 2017 года уже проведено более 1,9 млн вакцинаций птицы против гриппа.

Добавим, что на начало 2017 года в Краснодарском крае во всех категориях хозяйств содержалось 24,9 млн голов птицы. По сравнению с 2016 годом прирост составил 102,4%. В 2016 году хозяйства произвели 288,4 тыс. тонн птицы в живом весе и 1,7 млрд штук яиц, что на 11% больше, чем в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая в 2017 году вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в январе на территории береговой зоны северной части Динского залива Запорожского сельского поселения Темрюкского района. В очаге, в котором было выявлено наличие высокопатогенного вируса, а также на прилегающей территории был введен карантин. вирус также поразил диких птиц на биологическом пруду № 1 ОАО «Водоканал Апшеронского района».

В настоящее время, в связи с распространением высокопатогенного гриппа птиц, введены временные ограничения на ввоз в РФ мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из из 14 стран-членов ЕС. Это Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Германии, Италии, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.