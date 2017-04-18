Чебоксары, 18 апреля, 2017, 21:15 — ИА Регнум. В Чувашии, по оперативным данным за январь-март 2017 года, снизилось общее количества пострадавших от несчастных случаев на производстве. Снижение составило 5,8% к аналогичному периоду 2016 года, сообщили ИА REGNUM в Минтруде Чувашии. Травмы на производстве получили 48 работников, в том числе 41 — легкие травмы, 7 — тяжелые травмы, смертельных случаев не зарегистрировано, (за аналогичный период 2016 года травмы на производстве получили 51 работник, из них 43 — получили легкие травмы, 3 — погибли, 5 — получили тяжелые травмы). Как и за аналогичный период групповых несчастных случаев не зарегистрировано.

Советский плакат «Мастер! Все ли ты сделал для безопасности работы?»

Среди пострадавших — 31 мужчина (64,6%) и 17 женщин (35,4%). Наиболее высокий уровень травматизма наблюдается в сфере обрабатывающего производства, где зарегистрировано 22 пострадавших, или 45,8% от общего количества пострадавших (в первом квартале 2016 года было 22 пострадавших, или 43%), в области здравоохранения и социальных услуг — 6, или 12,5% (год назад не было), в строительстве — 5 пострадавших, или 10,4% (год назад — 6, или 11,8%).

В состоянии алкогольного опьянения произошел один случай производственного травматизма, вследствие чего получена тяжелая травма. По видам несчастных случаев, произошедших с работниками за январь-март 2017 года, преобладают случаи с травмами, полученными в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. — 25 случаев, или 52%, падение с высоты — 11 случаев, или 22,9%.

Основной причиной несчастных случаев стало нарушение требований безопасности охраны труда и нарушение правил дорожного движения. Всего за январь-март 2017 года впервые выявлено первичных профессиональных заболеваний у трех работников. Средний возраст профессиональных больных составляет 56 лет, средний стаж работы во вредных условиях труда 34,7 лет. По виду экономической деятельности случаи профзаболеваний зарегистрированы в сфере сельского хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 2, обрабатывающего производства — 1. В структуре первичных профессиональных заболеваний занимают заболевания органов дыхания и слуха, вибрационная болезнь. Основными причинами и условиями возникновения профессиональных заболеваний послужили: воздействие вибрации, химических факторов, шума.

Стоит отметить, что индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года к январю — марту 2016 года составил 100,3%, в марте по сравнению с мартом 2016 года — 97,2%, по сравнению с февралем 2017 года — 116,5%. Положительная динамика в первом квартале в промпроизводстве сложилась благодаря водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов (+28,5%) и электроэнергетике, где рост составил 10,9%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 22,3%. Индекс в обрабатывающих производствах упал на 2%.