Москва, 18 апреля, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Законопроект об отмене решения о приобретении гражданства РФ осужденных за терроризм внесли в Госдуму лидеры всех фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля. Однако граждане РФ, имеющие единственное гражданство — РФ, его лишены не будут, следует из текста законопроекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Авторы инициативы — Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) предлагают новую редакцию статьи «Основания отмены решений по вопросам гражданства РФ» закона «О гражданстве РФ». Так, решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в связи с осуждением лица к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 27 —280, 2821—2823, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, «за исключением случаев, если такое лицо не имеет иного гражданства или гарантий на его приобретение».

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство», — указали парламентарии.

Согласно действующей редакции, решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

Госдума не может принять закон, лишающий граждан РФ единственного гражданства, — это будет противоречить Конституции РФ.