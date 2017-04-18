Вашингтон, 18 апреля, 2017, 21:16 — ИА Регнум.



NASA Goddard Space Flight Center Запуск ракеты Atlas V с площадки Космического Центра Кеннеди

Грузовой космический корабль Cygnus компании Orbital ATK произвел успешное отделение от ракеты-носителя Atlas V и вышел на расчетную орбиту, чтобы состыковаться с Международной космической станцией 22 апреля. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба NASA.

Сообщается, что в 11:11 по времени Восточного побережья США (18:11 мск) с космодрома на мысе Канаверал совершила удачный старт ракета-носитель Atlas V.

Ракета-носитель вывела на заданную орбиту космический грузовик Cygnus, принадлежащий компании Orbital ATK, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с NASA.

Седьмая грузовая миссия Cygnus к МКС носит имя американского астронавта Джона Гленна, который умер в конце 2016 года.

На 13:05 по московскому времени 22 апреля запланирована стыковка грузовика Cygnus с МКС.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 3,8 тонн груза. В частности, одежду, продукты, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Корабль Cygnus пробудет на орбите пристыкованным к МКС около трех месяцев.